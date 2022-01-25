В Ленобласти приостановят оказание плановой медпомощи в поликлиниках

В Ленобласти анонсировали прекращение плановой медпомощи в ближайшие дни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ленобласти анонсировали прекращение оказания плановой медицинской помощи в поликлиниках, а также приостановку проведения диспансеризации и профосмотров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства 47 региона. Причина понятна – резкий рост заболеваемости коронавирусом, в том числе в соседнем Санкт-Петербурге, вызванный приходом штамма «омикрон». Жителей области просят отнестись с пониманием к непростому решению.

- Всех медиков первичного звена переведут на осмотры больных на дому, а также на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках, - отметили в областном правительстве.

К слову, власти региона обещают на время рассредоточить около 30 своих автомобилей в больницы всех районов Ленобласти, чтобы помогать участковым врачам быстрее обслуживать пациентов на дому.

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