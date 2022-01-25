Метеорологи пообещали отсутствие обильных снегопадов в Петербурге до конца зимы

Снегопады остались позади Фото: Олег ЗОЛОТО

Остаток января и первые дни февраля в Петербурге будут слабо морозными и снежными. Об этом «Комсомолке» рассказал доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин. По словам эксперта, всю ближайшую неделю температура воздуха в Петербурге будет, в целом, соответствовать норме и колебаться в пределах -5…-6 градусов.

- Сейчас погода у нас носит циклонический характер, - отмечает ученый. - Атмосферное давление в основном пониженное или около нормы, поэтому каких-то серьезных волн холода в ближайшем будущем можно не ждать. Хотя в отдельные дни ближе к концу недели возможны колебания до -10 градусов.

Зато любители полепить снеговиков не останутся в обиде: к выходным синоптики ждут новые снегопады. Насколько они будут обильными, пока неизвестно, но зато ясно, что бедствия, равного декабрьскому «Бенедикту», укрывшему Петербург сугробами толщиной в двадцать сантиметров, не будет точно.

- Атлантический океан остыл, воды с его поверхности испаряется меньше - соответственно, и снега будет меньше, - констатирует Валерий Малинин. - Для февраля и марта сильные снегопады вообще нехарактерны.

Впрочем, впереди еще два полноценных зимних месяца (весна в регион обычно приходит в апреле) - а значит, не спешите убирать в шкаф теплые вещи.