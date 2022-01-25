Умные аудиоэкскурсии появятся на Пискаревском мемориале в Санкт-Петербурге

На Пискаревском мемориале запускают цифровые экскурсионные маршруты. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Пискаревском мемориальном кладбище запустят умные аудиоэкскурсии. Они заработают весной. Об этом на пресс-конференции, 25 января, во вторник, рассказал директор учреждения Евгений Панкевич.

- 27 января начнет работать проект «Код памяти: Пискаревский мемориал». Самостоятельно, используя цифровые носители, посетители смогут в спокойном формате прогуливаться и погружаться в историю данного места, - отметил Евгений Панкевич.

Сооснователь проекта Роман Болдырев обратил внимание на то, что у каждого места появится табличка с описанием, на ней - куар-код, при помощи которого можно получить детальное описание объекта, послушать аудио или посмотреть видео.

- Уже доступны более 10 таких мест, - добавил он. - Будем добавлять новые маршруты и памятные места.

А в марте появятся и умные аудиоэкскурсии. Они будут запускаться самостоятельно, определяя геопозицию посетителя.