Деньги на садоводства сократили Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На поддержку садоводств Смольный выделил 448 миллионов рублей. Это на 3 миллиона меньше, чем в 2021 году. Деньги пойдут на дороги, электричество, медпомощь и развлечения в СНТ.

- Поддержка садоводства важна, потому что это снижает социальную напряженность. В основном дачами пользуются небогатые люди, некоторые из них там живут круглый год, - отметил начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга Андрей Лях. - Кроме того, дачи помогают улучшать эпидемическую обстановку.

По данным Смольного, более 200 тысяч семей живут на дачах постоянно, а в сумме развитие СНТ затрагивает интересы 2,5 миллиона горожан.

Курс ближайших лет - цифровизация в СНТ всего что можно. Это должно помочь вести бухгалтерию, учет и контроль.