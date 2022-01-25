День снятия блокады отметят марафоном по Дороге жизни

Марафон «Дорога жизни» пройдет в 53-й раз. Фото: www.vk.com/lrmarathon.

Международный зимний пробег «Дорога жизни», посвященный 78-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады, пройдет 30 января 2022 года на берегу Ладожского озера. Ожидается, что в нем примут участие более 5 тысяч человек. Об этом сообщил 25 января, во вторник, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

- Марафон «Дорога жизни» проходит 53-й раз, это особенное мероприятие для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Уже зарегистрировались для участия в пробеге 4,6 тысяч человек, - отметил Борис Пиотровский.

Начнется «Дорога жизни» с 5-километровой дистанции в 09:30. Затем пробегут 10 километров и 42 километра. Закончится марафон самым минимальным забегом на 1 километр. На трассе никому замерзнуть не дадут: для участников установят теплые раздевалки и пит-стопы, напоят горячим чаем, а от зоны финиша к стартам пустят транспорт. Тех, кто успешно пробегут свою дистанцию, ждут фирменные памятные медали.

Чтобы все участники смогли комфортно и вовремя добраться до исторического маршрута, РЖД запустит две дополнительные электрички.