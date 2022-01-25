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Общество25 января 2022 17:36

Власти Петербурга опровергли переход школьников на дистанционку с 31 января

В СМИ появились слухи о том, какие сценарии новых запретов готовит Смольный
Авторы (2):
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Власти Петербурга опровергли слухи о переходе школьников на дистанционное обучение с 31 января.

Власти Петербурга опровергли слухи о переходе школьников на дистанционное обучение с 31 января.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга опровергли переход школьников с 31 января на дистанционное обучение. Ранее сообщения о некоторых сценариях новых коронавирусных запретов появились в СМИ. Как сообщила «Комсомолке» вице-губернатор Ирина Потехина, беспокоиться на этот счет не стоит.

- Информация не соответствует действительности, - отметила вице-губернатор.

Кроме этого источник «КП-Петербург», занимающий высокий пост в Смольном, сообщил, что такие меры действительно обсуждали и будут обсуждать постоянно, пок аэпидситуация не улучшиться.

Добавим, что с 28 января в городе ввели новые ограничения для детей, но они касаются только досуга подростков.

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