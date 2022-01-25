В Петербурге пока не будут вводить дистанционку для школьников, несмотря на "вспышку" омикрона

Дистанционку для школьников в Петербурге пока не введут, несмотря на вспышку штамма «омикрон». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга пока не планируют вводить дистанционное обучение для школьников, несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусом в городе, вызванный штаммом «омикрон». Напомним, что с 28 января для детей на две недели введут запрет на досуговую активность, а допобразование переведут на удаленку. Однако в пресс-службе вице-губернатора Ирины Потехиной объяснили «Комсомолке», что необходимости вводить тотальную дистанционку для школ пока нет.

- У нас в городе болеет менее 1% от общего числа учащихся. Дети, слава богу, болеют не в тяжелой форме. На дистанционке находятся только 5% классов, потому что в них выявили случае ОРВИ или ковида. К тому же родители детей работают, получается, что школьники останутся без присмотра. Ирина Петровна (Потехина – Прим.Ред.) будет до последнего биться за сохранение очного формата обучения в школах, потому что дистанционка еще и сильно бьет по качеству образования, - рассказывают в аппарате Ирины Потехиной.

Как бы то ни было, в Смольном ежедневно следят за развитием эпидситуации.

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