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Происшествия25 января 2022 18:08

Главного бухгалтера оценочной компании Петербурга подозревают в отмывании 48 миллионов рублей

Уголовное дело возбуждено еще в мае прошлого года
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Предполагается, что женщина воспользовалась своим служебным положением

Предполагается, что женщина воспользовалась своим служебным положением

В одной из оценочных компаний Санкт-Петербурга не досчитались 48 миллионов 863 тысяч 452 рублей и 45 копеек. В хищении подозревается главный бухгалтер компании.

- Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в мае 2021 года. Предполагалось, что женщина, используя свое служебное положение и имея доступ к расчетному счету компании, присвоила себе указанную сумму, - сообщил источник "КП-Петербург".

В ходе расследования выяснилось, что какую-то часть денег женщина выводила через подельника, который их обналичивал и передавал новой "самопровозглашенной" хозяйке. Теперь бухгалтера подозревают в отмывании денежных средств в крупном размере.

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