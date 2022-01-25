В детской больнице Филатова в Петербурге вдвое увеличили число ковидных коек

В Филатовской больнице в Петербурге вдвое увеличили количество ковидных коек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Детской больнице №5 имени Филатова почти вдвое увеличили количество коронавирусных коек. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Напомним, Филатовскую больницу совсем недавно перепрофилировали под прием детей, зараженных ковидом – в Северной столице резко выросла госпитализация несовершеннолетних. И вот, спустя сутки в медучреждении решили, что существующих 362 коек недостаточно.

- В Детской больнице №5 Филатова количество коек для детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее увеличили до 611. Утром во вторник, 25 января, прием инфекционных больных начал хирургический корпус медучреждения, - отметили в комздраве Северной столицы.

Добавим, что с 28 января по 13 февраля в Петербурге ввели ограничения по коронавирусу, предназначенные только для детей и подростков. В Смольном решили урезать социальную активность ребят. Но дистанционки в школах пока не будет.

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