Масочный режим продлили по 31 марта 2022 года в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в очередной раз продлили масочный режим в общественных местах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вновь продлили масочный режим в общественных местах – на этот раз на срок по 31 марта 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. В городе по-прежнему продолжаются антиковидные рейды, в том числе на транспорте. Эпидситуация не позволяет расслабиться, в Северной столице под 10 тысяч зараженных коронавирусом за сутки, бушует «омикрон», отменена плановая медпомощь в поликлиниках.

Пока власти Санкт-Петербурга даже не говорят о возможном ослаблении ограничений по ковиду. Вот, например, для детей меры безопасности только усилили – с 28 января по 13 февраля им запрещено посещать кинотеатры, выставки, музеи, концерты и вести активный досуг. Допобразование стало дистанционным, за исключением обычного обучения в школе.

- Иные запреты и ограничения продлеваются по 31 марта 2022 года, - отмечают в пресс-службе Смольного.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: