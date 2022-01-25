Руферы начали чистить крыши в Петербурге вместо коммунальщиков

Руферы принялись за очитку крыш от наледи в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Руферы принялись за очистку крыш от снега и наледи в Петербурге вместо коммунальщиков. «Комсомолка» узнала об этом из видеоотчета одного из «скалолазов», опубликованном в Telegram-канале. Ссылку в целях безопасности мы прикреплять не будем. Последний месяц в городе продолжаются температурные качели, поэтому экстремалы решили совместить хобби с полезным для общества делом.

Обычно ребята ползают на городские высотки без страховки. Однако в случае уборки снега многие из них не пренебрегают мерами безопасности. Однако неизвестно, стоит ли кто-нибудь из них внизу здания, чтобы предупреждать прохожих о работах на крыше.

- Для тех, кто еще жив и смотрит этот Telegram-канал, в руфе почти ничего не происходит, в основном ребята ****** (сбивают – Прим.Ред.) снег, - пишет один из руферов.

К слову, травмы от падения наледи никуда не делись. Например, во вторник, 25 января, глыба льда рухнула на собаку в Адмиралтейском районе, животное не выжило.

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