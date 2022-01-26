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Здоровье25 января 2022 21:31

Врач из госпиталя в «Ленэкспо» дал советы, как сберечь психику от ковидного инфошума

Опытный психолог дала пару советов, как не сойти с ума от перегрузки новостями
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Петербургский психолог дала советы, как отвлечься во время пандемии коронавируса.

Петербургский психолог дала советы, как отвлечься во время пандемии коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Клинический психолог Юлия Мохова из ковидного госпиталя в «Ленэкспо» дала советы петербуржцам, как сберечь свою психику от информационного шума про коронавирус. Безусловно, некоторые факты о развитии пандемии жизненно необходимы, но из-за вспышки «омикрона» в городе можно запросто перенасытиться новостями. По словам Юлии Моховой, нельзя забывать о простых радостях в это трудное время.

- Рекомендации очень простые. Надо просто чаще о них вспоминать. На первом месте отдых, переключение с одного занятия на другое, любимое. Нужно не откладывать на завтра дела, приносящие позитивный настрой, например, прослушивание любимой музыки или чтение книги. Занятия фитнесом отлично помогают привести себя в форму, - рассказала психолог в интервью «Петербургскому дневнику».

Как отметила Юлия Мохова, горожане, да и все люди, изменились из-за пандемии. Теперь сложнее контактировать друг с другом, планировать отпуск, легко потерять работу. И это противоречие, что нельзя жить как раньше в привычном темпе, серьезно влияет в том числе и на психику.