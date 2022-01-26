Врач из госпиталя в «Ленэкспо» дал советы, как сберечь психику от ковидного инфошума

Петербургский психолог дала советы, как отвлечься во время пандемии коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Клинический психолог Юлия Мохова из ковидного госпиталя в «Ленэкспо» дала советы петербуржцам, как сберечь свою психику от информационного шума про коронавирус. Безусловно, некоторые факты о развитии пандемии жизненно необходимы, но из-за вспышки «омикрона» в городе можно запросто перенасытиться новостями. По словам Юлии Моховой, нельзя забывать о простых радостях в это трудное время.

- Рекомендации очень простые. Надо просто чаще о них вспоминать. На первом месте отдых, переключение с одного занятия на другое, любимое. Нужно не откладывать на завтра дела, приносящие позитивный настрой, например, прослушивание любимой музыки или чтение книги. Занятия фитнесом отлично помогают привести себя в форму, - рассказала психолог в интервью «Петербургскому дневнику».

Как отметила Юлия Мохова, горожане, да и все люди, изменились из-за пандемии. Теперь сложнее контактировать друг с другом, планировать отпуск, легко потерять работу. И это противоречие, что нельзя жить как раньше в привычном темпе, серьезно влияет в том числе и на психику.