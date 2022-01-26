Последние новости в Санкт-Петербурге на 26 января 2022 года: Ковидные ограничения для детей и 11-й ребенок матери-героини

"КП" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 26 января 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 26 января 2022 года. В Северной столице ввели ограничения по коронавирусу для детей и подростков. Несовершеннолетние лишились активного досуга. С 28 января по 13 февраля им нельзя будет ходить на концерты, в музеи, кинотеатры, на выставки, посещать аттракционы и зоопарки. Дополнительное образование для детей сделали дистанционным, то же самое касается кружков и секций.

Однако тотального дистанционного обучения в городских школах все же не будет. Как рассказали нам в аппарате вице-губернатора Ирины Потехиной, сейчас ситуация не критичная. Болеет менее 1% от всех школьников, на дистанционке – не более 10% классов, да и родителям не хотят создать новых проблем, ведь они работают и не смогут следить за ребенком дома.

Тем временем власти Санкт-Петербурга все же планируют переводить людей на удаленную работу из-за вспышки «омикрона». Но это только разговоры. При этом в Смольном обсуждают разные режимы этой самой удаленки. Но в данный момент меры точечные. Вопросы о смягчении ограничений пока не ведутся.

Наконец, в Северной столице мать-героиня родила 11-го ребенка. Малышка оказалась пятой дочерью в большой семье. Все они совсем недавно переехали в Санкт-Петербург, потому что хотят связать судьбу детей с культурной столицей России. Мама Надежда впервые родила в 23 года, сейчас старшему сыну уже 15 лет.