Заяц на Фонтанке и жесткое ДТП на Авиаконструкторов. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает о том, что произошло в ночь на 26 января 2022 года в Санкт-Петербурге. Прохожий в центре города заметил, как по льду реки Фонтанки бегает… заяц-русак. Довольно необычный гость для каменных джунглей. Заяц активно передвигался посреди ночи от одного берега к другому, стараясь не позировать на камеру.

На проспекте Авиаконструкторов сбили пешехода. По словам жителей соседних домов, человек мог перебежать дорогу в неположенном месте. Пострадавшему вызвали скорую помощь, до этого момента он лежал и не вставал. Официальной информации от ГИБДД не поступало.

Наконец, в час ночи на проспекте Королева у дома №7 сгорел киоск. Пожар локализовали за 15 минут, но спасти конструкцию не вышло, владелец подсчитывает убытки, а спасатели МЧС выясняют причины происшествия.