Мужчина пострадал в пожаре в коммуналке Петербурга

В пожаре на Петроградке пострадал мужчина Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, в котором пострадал мужчина. В пятом часу утра 26 января 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в квартире дома 10 по Петрозаводской улице. На место выехали четыре спасательные машины и 17 человек личного состава МЧС.

- По указанному адресу горела коммунальная квартира. В комнате площадью 20 квадратных метров огонь охватил обстановку на площади 15 "квадратов", - рассказали в пресс-службе МЧС города.

В течение получаса спасатели справились с огнем. К 5:25 часам пожар уже был ликвидирован.

В результате возгорания в коммунальной квартире пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу с ожогами. О состоянии здоровья его ничего не сообщается.

Причина возникновения пожара пока не установлена. Этим занимаются специалисты.