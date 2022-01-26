Резкое похолодание пришло в Петербург 26 января

Холод и солнце ждут Петербург 26 января Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге резко похолодало. После нескольких оттепельных дней в Северной столице снова минус. Утром 26 января 2022 года температура воздуха достигла минус 10 градусов. Ожидается, что днем станет немного потеплее, однако кардинальных изменений ждать не стоит. Об этом рассказал ведущий специалист центра Фобос "Михаил Леус".

- Синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием гребня антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода и обойдётся без существенных осадков, - пояснил синоптик.

Так, днем в Петербурге температура воздуха будет на уровне минус 5-7 градусов, по Ленинградской области до 4-9 градусов мороза. Ветер ожидается юго-западный 2-7 метров в секунду.

А вот уже ближайшей ночь погода снова немного изменится и атмосферный фронт с запада вновь принесёт снег.