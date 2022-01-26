Пять машин столкнулись на Октябрьской набережной в Петербурге

Пять машин столкнулись на Октябрьской набережной утром 26 января Фото: СОЦСЕТИ

Утро началось не с кофе, а с пробок. Около семи часов утра 26 января 2022 года на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Недалеко от Володарского моста столкнулись сразу же пять машин. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Пять машин столкнулись на Октябрьской набережной, перед железнодорожным мостом в сторону центра, - рассказали свидетели.

От удара автомобили раскидало по всей дороге, причем, что в обоих направлениях. Одна из машин и вовсе застряла посередине, из-за чего теперь другим участникам движения приходится проезжать только по одной полосе.

Как именно случилась авария, никто не сообщает. Однако отмечают, что дорога очень скользкая из-за резкого похолодания.

По предварительным данным, пострадавших нет. Участники аварии ожидают сотрудников ГИБДД.