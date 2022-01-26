Двух женщин задержали в Петербурге за кражу денег у пенсионеров Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве по отношению к пенсионерам. Полиция поймала их на выходе от очередной жертвы. Об этом 26 января 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 14 декабря 2021 года две женщины пришли домой к 86-летней жительнице города Ломоносов. Незнакомки представились социальными работниками и поинтересовались получала ли старушка в преддверии Нового года подарки. Пенсионерка ответила отрицательно, тогда посетительницы пообещали лично занести подарки. Затем женщины сообщили, что сейчас в собесе осуществляют обмен денег, но так как расстояние неблизкое, готовы сами съездить и поменять сбережения пожилой женщины. Та дала им 340 тысяч рублей. С этими деньгами женщины и пропали, - рассказали в полиции.

Оперативники быстро установили личности подозреваемых. Ими оказались представительницы кочевого народа: 23-летняя жительницы города Петушки Владимирской области и ее 20-летняя однофамилица из города Гатчина Ленинградской области.

21 января они снова отправились на преступление. По аналогичной схеме забрали у пенсионерки 400 тысяч рублей. Однако на этот раз из сразу задержали полицейские.

Обеим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела.

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