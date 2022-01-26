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Происшествия26 января 2022 6:12

Мужчину задержали за неоднократное сексуальное насилие над 13-летней девочкой в Петербурге

Делом занимается следственный комитет
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала мужчину по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки

Полиция задержала мужчину по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в том, что на протяжении нескольких месяцев насиловал 13-летнюю девочку. В девять часов вечера 24 января 2022 года в полицию обратился мужчина и рассказал о том, что данный человек надругался над его дочерью. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Со слов заявителя, с лета 2021 года по настоящее время 45-летний безработный мужчина, проживающий в доме на Парашютной улице неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки, дочери заявителя, - рассказал источник.

В тот же день полиция задержала подозреваемого. Его доставили в следственный комитет по Приморскому району. После опроса его отпустили под обязательство о явке. Уголовное дело пока не было возбуждено. Проводится проверка.