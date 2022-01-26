240 мошенников, обманувших пенсионеров, задержали в Петербурге за год

В минувшем году полиция задержала 240 мошенников, обманувших пенсионеров в Петербурге и Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувший 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали 240 мошенников, которые обманули пенсионеров. Всего за 12 месяцев было возбуждено 495 уголовных дел, когда жертвами обманов становились пожилые люди, среди которых немало жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны. Больше половины было раскрыто. Об этом 26 января 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- Чаще всего мошенниками пользуются одними и теми же схемами. Среди них: под видом близких родственников, попавших в трудную жизненную ситуацию, для разрешения которых мошенники требуют крупную сумму денег. Или проникают в квартиру под видом соцработников или коммунальных служб, - рассказали в полиции.

Также пенсионеров обманывают, предлагая ремонт по завышенным ценам, предлагают снять порчу или продают лекарства, постельное белье или мед. Кроме того, нередки действия, направленные на завладение правом собственности на квартиру.

В полиции отметили, что раскрытие преступлений в отношении пожилых людей стоит на особом контроле у руководства ГУ МВД.

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