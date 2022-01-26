Более 2 тысяч классов в школах Петербурга ушли на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ

Более 2 тысяч классов школ Петербурга ушли на удаленку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге стремительно растет число классов, которые ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Если в начале недели таких было чуть более 1 тысячи, то на данный момент уже более 2 тысяч. Об этом 25 января 2022 года сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

- Школы остаются работать в очном режиме. Хотя у нас в последние три дня практически удвоение каждый день происходит количества классов и детей, которые остаются дома. На сегодняшний день больше 2 тыс. классов у нас ушли на удаленное обучение, - сказала Потехина.

Всего сейчас более 65 тысяч детей находятся на обучении дома. Это порядка 10 процентов от общего числа учеников в городе.

Власти города пока не собираются вводить дистанционное обучение в школах. Однако накануне были приняты ограничения, которые коснулись несовершеннолетних.