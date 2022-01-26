Пассажирка автобуса погибла после столкновения с бульдозером в Ленобласти

Смертельное ДТП произошло под Кингисеппом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертельное ДТП произошло утром 26 января в Кингисеппском районе Ленобласти. На дороге у деревни Старое Гарколово автобус ПАЗ не смог разъехаться с тягачом, который вез на прицепе бульдозер. Именно его отвал (передний скребок) вспорол бок автобусу. В результате погибла пожилая пассажирка ПАЗа.

- Сегодня утром, около деревни Старое Гарколово столкнулись грузовик и рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Вистино - Сосновый Бор». Ковш бульдозера, установленного на трале, вырвал часть кузова у автобуса. В результате ДТП погибла пассажирка, - пишет паблик «Кингисепп 24» ВКонтакте.

По словам очевидцев, нож бульдозера – груз был негабаритным и выступал за края грузовой платформы - срезал борт ПАЗа полностью. Погибшая пенсионерка сидела у окна и удар пришелся в том числе на нее.

- Сообщение о ДТП поступило в 7:18. В ходе ликвидации последствий ДТП спасателями была произведена деблокировка пострадавших. На месте происшествия работала дежурная смена 70 пожарно-спасательной части, - сообщает пресс-служба управления МЧС по Ленобласти.