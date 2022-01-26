Огромные очереди выстроились на ПЦР-тесты в поликлиники Петербурга

Большие очереди на ПЦР-тесты образовались в поликлиниках Петербурга

У поликлиник в Санкт-Петербурге большое скопление людей. Огромные очереди выстраиваются для того, чтобы сдать тест на наличие коронавируса. Люди толпятся, как в самих помещениях, так и на улице, ожидая свой черед. Об этом 26 января 2022 года "КП-Петербург" рассказали читатели.

- В поликлинику №38 на Кавалеградской улице огромная очередь. Только на улице стоят 28 человек, сколько там внутри неизвестно. Стоять тяжело, слабость одолевает, - пожаловалась собеседница издания.

Люди вынуждены стоять и ждать на морозе

Девушка пояснила, что вызывала врача на дом. Та проверила температуру, сатурацию, послушала легкие. Однако мазок не брала, а отправила сдавать ПЦР-тест самостоятельно в поликлинику.

Такая ситуация наблюдается в целом по всему городу, так как скорость распространения нового штамма "омикрон" просто шокирует. За последние сутки в городе заболели уже более 9,7 тысяч человек.