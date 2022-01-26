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Здоровье26 января 2022 8:55

Масочный режим в метро Петербурга продлен до конца марта

Нарушителям грозит штраф
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Масочный режим в метро подлили до конца марта.

Масочный режим в метро подлили до конца марта.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Метрополитен Санкт-Петербурга продлил действие масочного режима до 31 марта. Распоряжение руководства подземки основано на обновленном постановлении №121 правительства города, в котором прописаны все противокоронавирусные меры.

- Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание на то, что режим использования средств индивидуальной защиты (масок) при нахождении на территории метрополитена продлен по 31.03.2022 года, - сообщает пресс-служба подземки.

Напомним, что пассажира без маски попросту не пустят в метро. А тем, кто снял ее во время поездки, грозит штраф в четыре тысячи рублей. Повторное и каждое последующее нарушение обойдется уже в пять тысяч.

Не носить маску имеют лишь те горожане, у которых имеется медицинский отвод по причине заболевания, астмы, например, подтвержденный справкой от врача.

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