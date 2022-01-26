Ни одной смерти от коронавируса не зарегистрировано в Петербурге впервые за год

Впервые за год в Петербурге никто не умер от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге впервые больше, чем за год не зарегистрировано ни одного смертельного случая от коронавируса. Об этом сообщают данные оперативного штаба по COVID-19 на 26 января 2022 года. И это при том, что в городе установлен новый рекорд по заболеваемости в 10,5 тысяч человек за сутки.

- За минувший день в Петербурге не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса. Последний раз такой показатель был зафиксирован 16 ноября 2020 года, - говорится в данных оперативного штаба.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Петербурге умерли 29 537 человек. Также заболели 950 475 жителей города и выздоровели 844 045 пациентов.

Добавим, что в это время в Ленинградской области суточная заболеваемость достигла 983 человек за сутки. Всего в регионе уже заболели 110 917 человек, из них выздоровели 100 427 и умерли 3125.

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