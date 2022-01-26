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Происшествия26 января 2022 9:56

МВД проводит проверку после смертельной аварии с автобусом в Ленобласти

Жертвой ДТП стала 62-летняя пассажирка
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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ГИБДД ведет проверку после гибели пенсионерки в ДТП с автобусом и грузовиком.

ГИБДД ведет проверку после гибели пенсионерки в ДТП с автобусом и грузовиком.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция начала проверку после смертельного ДТП с участием автобуса и грузовика, произошедшего утром 26 января в Кингисеппском районе Ленобласти. Жертвой аварии оказалась пассажирка автобуса.

- 26 января 2022 года около 7:00 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что маршрутный автобус ПАЗ совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания». В результате произошедшего 62-летняя пассажира автобуса скончалась на месте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД пол Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что трагедия произошла у деревни Старое Гарколово. Автобус не смог на узкой дороге разъехаться с тягачом, который вез на прицепе бульдозер. Нож последнего срезал борт ПАЗу. Сидевшая у окна пенсионерка получила тяжелые травмы и погибла.

Бульдозер вспорол бок автобусу. Фото: vk.com/kingisepp24

Бульдозер вспорол бок автобусу. Фото: vk.com/kingisepp24

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