На международном теннисном турнире St. Petersburg Ladies’ Trophy ограничили количество зрителей до 50%

Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy пройдёт с 50% заполняемостью трибун Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy пройдет с 50 процентами заполняемостью трибун. Об этом 26 января 2022 года сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь согласовал нам заполняемость трибун на половину при проведении спортивных мероприятий в феврале. А у нас их очень много: теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy, матчи Лиги чемпионов Европейской конфедерации по волейболу и Чемпионата Евролиги по баскетболу, матчи Чемпионата Высшей лиги по хоккею, - отметил Пиотровский.

Также посещать спортивные мероприятия могут только те зрители, у кого есть QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19. Кроме того, с 28 января по 13 февраля на любые матчи не будут допускаться дети и подростки.