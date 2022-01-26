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Здоровье26 января 2022 10:09

На международном теннисном турнире St. Petersburg Ladies’ Trophy ограничили количество зрителей до 50%

Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy пройдёт с 50% заполняемостью трибун

Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy пройдёт с 50% заполняемостью трибун

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy пройдет с 50 процентами заполняемостью трибун. Об этом 26 января 2022 года сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь согласовал нам заполняемость трибун на половину при проведении спортивных мероприятий в феврале. А у нас их очень много: теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy, матчи Лиги чемпионов Европейской конфедерации по волейболу и Чемпионата Евролиги по баскетболу, матчи Чемпионата Высшей лиги по хоккею, - отметил Пиотровский.

Также посещать спортивные мероприятия могут только те зрители, у кого есть QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19. Кроме того, с 28 января по 13 февраля на любые матчи не будут допускаться дети и подростки.

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