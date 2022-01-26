Заболеваемость коронавирусом среди детей увеличилась в восемь раз за две недели в Петербурге

В Петербурге заболеваемость коронавирусом среди детей увеличилась в 8 раз Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге очень сильно выросла заболеваемость коронавирусом. Причем, самый большой скачок наблюдается среди детей и подростов - уровень вырос в восемь раз. Об этом 26 января 2022 года рассказала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

- С 10 января мы видим усиленный рост заболеваемости, в первую очередь среди детей. Рост в целом в четыре раза. Среди детей уровень вырос в восемь раз. Основная группа, которая вносят больший вклад несовершеннолетние от 7 до 17 лет. Они активно посещают школы, дополнительные кружки, - рассказала Башкетова.

В связи с этим в городе были приняты ограничения, которые и коснулись детей и подростков. Они будут действовать с 28 января по 13 февраля.

- Мы надеемся что заболеваемость стабилизируется. Поскольку дети болеют больше. Это 20% от всех зараженных за две рабочие недели, - добавила специалист.

Также она добавила, что власти не хотят переводить всех на дистанционное обучение. Поэтому в городе и установлены ограничения.