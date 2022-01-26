Рекордный рост госпитализаций до 780 человек в сутки произошел в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге наблюдается рекордный рост госпитализаций больных коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 26 января 2022 года в городе в больницы отправились более 780 пациентов.

- За сутки в Петербурге были госпитализированы 786 человек с коронавирусом, - сообщили в оперативном штабе.

При этом, данные Смольного немного отличаются. По данным городской администрации в больницы поступили 657 человек. Еще 532 были выписаны. Несмотря на различия, в любом случае показатель очень высокий.

Добавим, что всего в Петербурге помощь зараженным оказывают в 19 больницах - 16 городских и три федеральных. В них развернуто более 8,4 тысяч мест, из которых занято более 6,5 тысяч коек.

В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 598 человек, еще 310 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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