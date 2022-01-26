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Происшествия26 января 2022 10:56

15 человек пострадали при столкновении маршрутки с фурой в Шушарах

Проверку по факту ДТП начала полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Полиция проверяет обстоятельства аварии в Шушарах. фото: прокуратура СПб

Полиция проверяет обстоятельства аварии в Шушарах. фото: прокуратура СПб

Второе за сутки ДТП с участием общественного транспорта произошло под Петербургом. Около 11 утра на Ленсоветовской дороге в Шушарах маршрутка столкнулась с грузовиком. В числе пострадавших оказались полтора десятка человек.

- 26 января в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке Ленсоветовской дороги в поселке Шушары маршрутный автобус ПАЗ совершил столкновение с фурой. По предварительным данным около 15 человек получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Часть пострадавших была госпитализирована, из состояние уточняется. Сейчас обстоятельства столкновения устанавливают дознаватели ГИБДД, по факту аварии начата проверка.

Напомним, что около семи утра 26 января в Кингисеппском районе Ленобласти маршрутный автобус ПАЗ столкнулся с тягачом, перевозившим бульдозер. В результате аварии погибла 62-летняя пассажирка автобуса.