Главный санитарный врач Петербурга прокомментировала новые коронавирусные ограничения

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова прокомментировала новые антиковидные ограничения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова прокомментировала новые коронавирусные ограничения в городе. Так, с 28 января по 13 февраля детям и подросткам будет запрещено посещать массовые мероприятия и общественные места. Также не будут работать кружки и секции дополнительного образования.

- С 10 января мы видим усиленный рост заболеваемости, в первую очередь среди детей. Рост в целом в четыре раза. Среди детей уровень вырос в восемь раз. Основная группа, которая вносят больший вклад несовершеннолетние от 7 до 17 лет. Они активно посещают школы, дополнительные кружки, - рассказала Башкетова.

Специалист пояснила, что меры приняты для того, чтобы стабилизировать ситуацию в городе. Уже сейчас школам поручено отправлять на дистанционное обучение целые классы, если в коллективе есть хоть один заболевший. Это сделано для того, чтобы дети не приносили инфекцию домой и не распространяли ее дальше в семье.

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