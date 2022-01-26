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Здоровье26 января 2022 11:01

Главный санитарный врач Петербурга прокомментировала новые коронавирусные ограничения

Все запреты коснутся несовершеннолетних
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова прокомментировала новые антиковидные ограничения

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова прокомментировала новые антиковидные ограничения

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова прокомментировала новые коронавирусные ограничения в городе. Так, с 28 января по 13 февраля детям и подросткам будет запрещено посещать массовые мероприятия и общественные места. Также не будут работать кружки и секции дополнительного образования.

- С 10 января мы видим усиленный рост заболеваемости, в первую очередь среди детей. Рост в целом в четыре раза. Среди детей уровень вырос в восемь раз. Основная группа, которая вносят больший вклад несовершеннолетние от 7 до 17 лет. Они активно посещают школы, дополнительные кружки, - рассказала Башкетова.

Специалист пояснила, что меры приняты для того, чтобы стабилизировать ситуацию в городе. Уже сейчас школам поручено отправлять на дистанционное обучение целые классы, если в коллективе есть хоть один заболевший. Это сделано для того, чтобы дети не приносили инфекцию домой и не распространяли ее дальше в семье.

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