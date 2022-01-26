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Общество26 января 2022 11:27

Вице-губернатор Повелий заявил, что не удовлетворен качеством уборки снега в Петербурге

Чиновник выступил с докладом перед депутатами Заксобрания
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Вице-губернатор недоволен качеством уборки Петербурга от снега. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор недоволен качеством уборки Петербурга от снега. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Анатолий Повелий выступил перед депутатами Заксобрания и отчитался за главный вопрос нынешний зимы – уборку снега и льда в городе. Он сразу отметил, что недоволен результатами труда коммунальщиков. Но этому есть причины.

- Я не удовлетворен качеством уборки города. Выводы будут сделаны. По вопросам «кто виноват» и «что делать» есть понимание, - отметил Повелий.

По его словам, проблемы создали как аномальные снегопады, так и нехватка рабочих рук. Пандемия привела к тому, что произошел отток мигрантов, составляющих значительную часть дворников. А те работники, которые есть, часто болеют.

Был и тактически просчет: основные силы бросались на уборку дорог, чтобы обеспечить движение транспорта. А на тротуары людей уже не хватало. Резкая оттепель привела к тому, что тротуары превратились в каток. За этим последовал всплеск травматизма среди горожан.

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