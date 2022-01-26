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Здоровье26 января 2022 11:35

Главный санитарный врач Петербурга рассказала, при каких условиях будут введены дополнительные коронавирусные ограничения

Ранее в городе ввели запрет на посещение общественных мест для детей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Главный санитарный врач Петербурга рассказала, при каких условиях будут введены дополнительные коронавирусные ограничения

Главный санитарный врач Петербурга рассказала, при каких условиях будут введены дополнительные коронавирусные ограничения

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова рассказала, при каких условиях в городе будут введены дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса. 26 января 2022 года она пояснила, что для этого обстановка в городе должна стать еще хуже.

- Если ситуация будет ухудшаться, то будет рассматриваться вопрос о дополнительных ограничениях, - обметила Башкетова.

Напомним, что сейчас коронавирус в Петербурге бьет рекорды. За последние сутки в городе было выявлено более 10,5 тысяч зараженных. Таких показателей в Северной столице не было за все время пандемии.

- Я очень надеюсь, что введенные сейчас ограничения позволят стабилизировать ситуацию Новый штамм очень заразный, инкубационный период 2-3 дня. Среди детей много бессимптомных форм, поэтому они могут легко заразить много людей.

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