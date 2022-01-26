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Здоровье26 января 2022 11:55

Башкетова назвала условия для снятия коронавирусных ограничений в Петербурге

За последние сутки в городе заболели более 10,5 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Башкетова назвала условия для снятия коронавирусных ограничений в Петербурге

Башкетова назвала условия для снятия коронавирусных ограничений в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге за последние сутки заболеваемость коронавирусом скакнула до 10,5 тысяч человек в день. В городе усилили ограничительные меры. Однако, они могут быть отменены, если ситуация в городе кардинально изменится. Об этом 26 января 2022 года рассказала главный санитарный врач Северной столицы Наталья Башкетова.

- Будет улучшаться обстановка, снижаться заболеваемость, тогда будут сняты ограничения. Но должна обратить внимание горожан на категорическую необходимость вакцинации и ревакцинации. В обязательном порядке. Вакцинированые болеют легче, после перенесенного заболевания последствия меньше, - отметила Башкетова.

Однако пока до отмены всех ограничений в городе пока далеко. Также главный санитарный врач добавила, что меры наоборот могут быть ужесточены, если ситуация с распространением инфекции будет ухудшаться.

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