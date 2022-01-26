Суды Петербурга получили звонок о минировании

Суды Петербурга заминировали по телефону. Фото: Олег ЗОЛОТО

Районные суды Петербурга вновь получили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройств. Телефонный террорист позвонил по номеру экстренных служб 112 и заявил о минировании.

- Неизвестный по номеру 112 сообщил о заминировании Василеостровского районного суда, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Удивительно, но под удар террориста попали не все отделения Фемиды Северной столицы, а только два. Второй сигнал поступил в Петродворцовый районный суд.

На оба адреса были вызваны специалисты ОМОНа, которые тщательно проверили помещения. Опасных предметов найдено не было.

Сейчас все суды города на Неве работают в штатном режиме.