Потолок обрушился на рабочего в доме на Лиговском проспекте в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на рабочего обвалился потолок в одной из квартир дома на Лиговском проспекте. Инцидент произошел 26 января 2022 года, когда мужчина делал ремонт. Об этом рассказали в администрации Центрального района города.

- Только вчера мы сообщили об обрушении потолка в Дегтярном переулке, по причине самовольной перепланировки. И вот сегодня новый инцидент. Теперь на Лиговском проспекте. Только в этот раз, увы, не обошлось без травм, - отметили в администрации.

Рабочий получил черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и шеи. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу. Сейчас он находится в хирургической реанимации.

Сейчас проверкой произошедшего уже занимаются правоохранительные органы, которые дадут оценку и установят виновных.