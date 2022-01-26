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Происшествия26 января 2022 12:57

Видео с места столкновения маршрутки и фуры на Московском шоссе опубликовала прокуратура

Ведомство начало проверку обстоятельств ДТП с 14-ю пострадавшими
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой. Фото: vk.com/spb_today

Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой. Фото: vk.com/spb_today

Прокуратура Пушкинского района начала проверку по факту ДТП на Московском шоссе, где фура столкнулась с маршруткой. Авария произошла около 11 утра 26 января на пересечении с Ленсоветовской дорогой. В результате 14 человек оказались в больнице.

- Прокуратурой будет проверено соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере организации перевозки пассажиров. Ход и результаты административного расследования ДТП поставлены на контроль, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Разбирательство по факту аварии начала Госавтоинспекция.

По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, в больницы были доставлены 14 человек. Все они ехали в маршрутке. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести.

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