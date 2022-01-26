Зайца-беляка заметили в Летнем саду Петербурга

Заяц-беляк появился появился в центре Петербурга / Фото: Сады Русского музея

Новый лесной гость посетил неожиданно центр Санкт-Петербурга. На этот раз в Летнем саду заметили зайца-беляка. Ушастый сначала проскакал по льду реки Фонтанки, забрался на набережную, все внимательно осмотрел и отправился дальше гулять по саду. Об этом 26 января 2022 года рассказали в пресс-службе садов Русского музея.

- На камеры видеонаблюдения Летнего сада со стороны реки Фонтанки попал еще один гость. Куда он направлялся и как оказался в центре города, мы, к сожалению, не знаем, уж очень коротким был его визит в сад, - рассказали в пресс-службе.

Петербуржцы очень удивились такому гостю самом центре города. Как он смог попасть из леса, остается загадкой. Некоторые пошутили, что заяц специально прибежал в город, чтобы отправиться на Заячий остров.