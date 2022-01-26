Машина сгорела на Невском проспекте у метро «Маяковская»

"Шевроле" сгорел на Невском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Легковая иномарка полностью сгорела в самом центре Петербурга. Пламя охватило серый «Шевроле Орландо» прямо на Невском проспекте, рядом со станцией метро «Маяковская». Водитель только и успел, что выпрыгнуть из салона.

- Горит машина на Невском проспекте около «Маяковской», - сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы, опубликовавшие фото и видео инцидента.

По их словам, машина горела очень сильно и быстро, поэтому пожарные просто не успели прибыть на место, чтобы спасти автомобиль. Полыхавшую иномарку оградили патрульными машинами сотрудники полиции. Из-а этого на Невском проспекте образовалась небольшая пробка.

Сейчас огонь потушен, движение идет в обычном режиме. По предварительным данным. Пострадавших в результате ЧП нет.