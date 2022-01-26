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Общество26 января 2022 13:19

На ремонт вагонов метро в Петербурге потратят более 1,2 млн рублей

Исполнителя метрополитен ищет посредством госзакупок
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На ремонт вагонов метро в Петербурге потратят более 1,2 млн рублей

На ремонт вагонов метро в Петербурге потратят более 1,2 млн рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются ремонтировать вагоны метро. На это будет выделено более 1,2 миллионов рублей. Известно, что специалистам предстоит привести в порядок вагоны 81 серии в электродепо "Выборгское". 25 января 2022 года петербургский метрополитен разместил на портале госуслуг заявку о поиске исполнителя.

- Требуется выполнение работ по текущему ремонту вагонов 81 серии электродепо «Выборгское» в части ремонта блоков БПН-115 с истекшими гарантийными сроками, - говорится в заявке.

Специалистам надо будет демонтировать составные части блоков, если те будут неисправны. Вместо них становить новые детали.

Прием заявок продлится до 1 февраля. После этого на конкурсной основе будет выбран победитель, который возьмется за работу.