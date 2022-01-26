Петербургу поставили в пример опыт Москвы, не вводившей QR-коды для ресторанов

Московские рестораторы привели властям Петербурга в пример опыт столицы. Там таких ограничений нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владельцы ресторанного бизнеса, пострадавшего от ограничений, указали властям Петербурга на опыт Москвы, где не вводилось QR-кодов для баров, ресторанов и кафе вместе с урезанием времени работы заведений.

- Совместное введение QR-кодов и ограничение по времени вредит диалогу бизнеса и власти, - заявил Глава комитета по развитию ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, слова которого приводит «Мойка 78».

По его словам, в столице «Мы садимся и решаем это с Собяниным». Другими словами, власти прислушиваются к мнению бизнеса, несмотря на тяжелую ситуацию с заболеваемостью.

Эти слова прозвучали на конференции, проведенной в Петербурге Федерацией рестораторов и отельеров России. На ней присутствовал бизнес-омбудсмен города на Неве Александр Абросимов и замглавы Комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Александра Ситов. Последний пообещал, что встреча рестораторов с губернатором города обязательно состоится, но пока отменять QR-коды и запрет на ночную работу общепита власти не планируют.

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