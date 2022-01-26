Новый клип Шнурова про гололед в Петербурге набрал за сутки лишь 280 тысяч просмотров

Клип "Ленинграда" про гололед оказался менее популярным, чем первые два. Фото: кадр с видео YouTUBE/ "Ленинград"

Новый клип Сергея Шнурова «Одна нога» о проблеме гололеда в Петербурге, оказался не столь популярным, как две предыдущие песни про снег, мусор и «покаяние» перед властями. Они за сутки набирали миллион и 800 тысяч просмотров. А нынешнее видео – лишь 280 тысяч.

Впрочем, одновременно с «ногой» был опубликован клип с тем же текстом, но другим видеорядом. Он называется «Ритм и мелодия», а исполнителем указаны «Ленинград» & Зоя, а не Dj Big Love как в первом варианте.

Интересно, но второе видео оказалось более популярным, у него уже 423 тысячи просмотров на канале группы «Ленинград» в YouTUBE.

Просмотров пока не так много, как раньше. Фото: YouTUBE/ "Ленинград"

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