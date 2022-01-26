В ЗакСе Петербурга пообещали расселить более 5 тысяч коммунальных квартир за три года

Пять тысяч коммуналок расселят за три года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Закс Петербурга одобрил законопроект о продлении жилищных программ. Это будет способствовать решению вопроса о расселении коммунальных квартир в Петербурге. Предполагается, что до конца 2024 года жители 5146 коммуналок смогут обрести собственные квартиры. Это улучшит жилищные условия около семи тысяч петербургских семей.

- Расселение коммунальных квартир, поддержка нашей молодежи, всех тех, кому необходимо содействие в улучшении условий своего проживания – все это остается одной из приоритетных задач городской политики, — заявил председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Кроме того, будут продлены еще две жилищные программы: «Молодежи – доступное жилье», и «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге». На их реализацию из городского бюджета выделят 7,5 миллиардов рублей.

Сейчас в очереди на участие в городских программах находится более 42 тысяч семей. Из них 10 тысяч — молодые семьи.

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