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Экономика26 января 2022 14:57

Цены на апартаменты в Петербурге выросли на 40% за год

Продажи бьют рекорды
Наталья МАТВЕЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Цены на апартаменты в Петербурге выросли на 40%.

Цены на апартаменты в Петербурге выросли на 40%.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Желание сохранить сбережения во время нестабильной экономической ситуации и высокой инфляции повысило спрос на апартаменты в Петербурге. За 2021 год показатель их продаж вырос на 13%. Наибольшим интересом у покупателей пользуются объекты, расположенные у станций метро «Бухарестская», «Кировский завод», «Черная речка», «Улица Дыбенко» и «Парнас».

- Это абсолютный рекорд. В 2018-2019 годах на рынке продавалось 4,3-4,9 тысячи апартаментов в год, сейчас 5,3 тысяч, — рассказали в центре «Петербургская недвижимость».

Вслед за спросом увеличилась и стоимость недвижимости. Минимальная цена на апартаменты сейчас начинается от 3,5 миллионов рублей. Хотя еще год назад их можно было приобрести на миллион дешевле.

Другими словами, цены выросли на 40% всего за год. Это даже больше, чем на обычные квартиры.