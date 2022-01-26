В Комздраве рассказали подробности об умершем от коронавируса ребенке

Ребенок умер от ковида в больнице имени Филатова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали подробности о ребенке, умершем от коронавируса в детской больнице имени Филатова. Смерть малыша наступила в январе. Когда именно, в Комздраве не уточняют. Но известно, что ребенок был совсем маленьким и имел тяжелые сопутствующие заболевания.

- Да, зафиксирован летальный исход. Ребенку один год. Тяжелая соматическая патология, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Комздрава.

По данным ведомства, это четвертая смерть от коронавируса в Филатовской больнице за все время пандемии. Двое детей скончались в 2020 году, один – в 2021-м и еще один сейчас.

Также известно о пяти смертях из числа юных пациентов в клинике Педиатрического университета в 2021 году. Все дети имели тяжелые хронические болезни, обострившиеся на фоне коронавируса.