В Комздраве рассказали подробности об умершем от коронавируса ребенке

Ребенок умер от ковида в больнице имени Филатова.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали подробности о ребенке, умершем от коронавируса в детской больнице имени Филатова. Смерть малыша наступила в январе. Когда именно, в Комздраве не уточняют. Но известно, что ребенок был совсем маленьким и имел тяжелые сопутствующие заболевания.
- Да, зафиксирован летальный исход. Ребенку один год. Тяжелая соматическая патология, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Комздрава.
По данным ведомства, это четвертая смерть от коронавируса в Филатовской больнице за все время пандемии. Двое детей скончались в 2020 году, один – в 2021-м и еще один сейчас.
Также известно о пяти смертях из числа юных пациентов в клинике Педиатрического университета в 2021 году. Все дети имели тяжелые хронические болезни, обострившиеся на фоне коронавируса.