Школы Ленобласти получат достойное финансирование

Законопроект позволит полностью обеспечить выплаты педагогам, в том числе за классное руководство. Фото: Артем КИЛЬКИН

На заседании областного парламента депутаты обсудили законопроект, который устанавливает порядок определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ленинградской области в сфере образования.

В методике распределения субвенций появился новый абзац, который звучит следующим образом: «При расчете объема субвенций для финансового обеспечения общеобразовательной программы образовательной организации с численностью обучающихся менее 90 человек, находящейся на территории города, при условии, что на территории данного города не функционирует никаких иных общеобразовательных организаций, применяются нормативы для общеобразовательных организаций соответствующей численности, расположенной в поселках городского типа (ПГТ)».

По словам председателя постоянной комиссии областного парламента по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марины Левченко, субсидии, которые выделяются школам, рассчитываются по нормативам на содержание одного учащегося.

– Нормативы для городских школ не позволяют полностью обеспечить образование в малокомплектных образовательных учреждениях, таких как, например, школа в Высоцке, в которой учится 80 человек. Мы искали разные варианты, чтобы учесть интересы и права школьников и преподавателей, разработали совместно с правительством законопроект, который позволит в полной мере финансировать школу в Высоцке. Он позволит поддержать и другие малокомплектные школы, – рассказала Марина Левченко.

Она добавила, что законопроект позволит полностью обеспечить все выплаты педагогам, в том числе за классное руководство.