Газовые плиты и колонки бесплатно поменяют инвалидам и пожилым в Ленобласти

Пожилым жителям Ленобласти и инвалидам бесплатно поменяют газовые плиты и колонки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пришедшее в негодность и ставшее опасным газовое оборудование - плиты и колонки - некоторым жителям Ленинградской области поменяют бесплатно. Рассчитывать на помощь государства в этом вопросе могут инвалиды первой группы и люди старше 80 лет, среднедушевой денежный доход которых не превышает величину одного прожиточного минимума, установленную в Ленобласти.

Такое решение принято на заседании областного парламента - депутаты обсудили и приняли законопроект о замене пришедшего в негодность газового оборудования в домах и квартирах отдельных категорий населения во втором и третьем чтении.

Новая мера поддержки в виде специальных сертификатов будет доступна с 1 января 2022 года собственникам жилых помещений. Средства на замену газового оборудования планируется перечислять организациям, которые это будут делать. Причем учитывать планируют фактические затраты.

По данным АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» стоимость замены газового оборудования (с учетом стоимости проточных водонагревателей, затрат на демонтаж и установку газового оборудования) индивидуальна и варьируется до 35000 рублей.