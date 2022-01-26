Строительство нового санатория в Репино одобрил Градсовет Петербурга

Новый санаторий построят в Репино. Фото: "Студия-17".

Градсовет Петербурга одобрил проект строительства нового санаторного комплекса в поселке Репино. Корпуса появятся в самом центре поселка, на территории за зданием почты и через дорогу от Репинского сквера.

- Согласно проекту, предполагается возведение шести корпусов. Четыре 4-этажных – жилые, еще два предназначены для персонала, медобслуживание, столовые, - пишет сайт spbdnevnik.ru.

Инвесторы планируют сохранить практически все растущие на территории будущей застройки деревья.

В целом, Градсовет принял проект благожелательно, однако окончательное решение станет известно позднее. Отметим, что первый вариант, рассмотренный минувшим летом, был отклонен. Теперь архитекторы изменили вид корпусов, сделав их более похожими на виллы.

Точное месторасположение будущего санатория - Приморское шоссе, дом 441. Рядом расположен пляж Чудный, а также школа, почта, магазины, кафе и рестораны и гостиница «Репинская».