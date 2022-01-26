Жители Петербурга жалуются, что врачей приходится ждать по четыре дня

Сейчас петербуржцам лучше не болеть, врача придется ждать долго. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга массово жалуются на увеличение сроков по вызовам врачей на дом. Иногда визита участкового приходится ждать двое-трое суток. Впрочем, сотрудница «КП-Петербург» поставила личный рекорд – четыре дня.

- Будни больного «короной». Вчера ко мне врач наконец-то пришла. Я с субботы ждала! Говорит, что очень много вызовов, не справляются врачи, сами все болеют, - рассказала девушка.

По ее словам, врач выглядела очень уставшей. Была без перчаток и в обычной одноразовой маске, которую все носят в магазинах или транспорте. Из рекомендаций пациенту сказали пить побольше воды, принимать противовирусные препараты и витамины.

О том, что в поликлинику или службу 122 дозвониться трудно, а визита врача приходится ждать долго, рассказывают в соцсетях и другие жители Петербурга. К самим поликлиникам, где можно стать тест на ковид или попасть на прием к терапевту при наличии признаков болезни, выстраиваются огромные очереди.

В Комитете по здравоохранению проблемы признают и отмечают небывалый рост нагрузки на медиков. В сутки в Петербурге фиксируется уже более 10 тысяч случаев заражения.