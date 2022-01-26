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Здоровье26 января 2022 16:28

Жители Петербурга жалуются, что врачей приходится ждать по четыре дня

Резкий рост заболеваемости и отмена приема медиков в поликлиниках, увеличили сроки визита по вызовам
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Сейчас петербуржцам лучше не болеть, врача придется ждать долго.

Сейчас петербуржцам лучше не болеть, врача придется ждать долго.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга массово жалуются на увеличение сроков по вызовам врачей на дом. Иногда визита участкового приходится ждать двое-трое суток. Впрочем, сотрудница «КП-Петербург» поставила личный рекорд – четыре дня.

- Будни больного «короной». Вчера ко мне врач наконец-то пришла. Я с субботы ждала! Говорит, что очень много вызовов, не справляются врачи, сами все болеют, - рассказала девушка.

По ее словам, врач выглядела очень уставшей. Была без перчаток и в обычной одноразовой маске, которую все носят в магазинах или транспорте. Из рекомендаций пациенту сказали пить побольше воды, принимать противовирусные препараты и витамины.

О том, что в поликлинику или службу 122 дозвониться трудно, а визита врача приходится ждать долго, рассказывают в соцсетях и другие жители Петербурга. К самим поликлиникам, где можно стать тест на ковид или попасть на прием к терапевту при наличии признаков болезни, выстраиваются огромные очереди.

В Комитете по здравоохранению проблемы признают и отмечают небывалый рост нагрузки на медиков. В сутки в Петербурге фиксируется уже более 10 тысяч случаев заражения.