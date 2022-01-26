В четырех районах Санкт-Петербурга все еще плохо вывозят мусор

На севере Санкт-Петербурга по-прежнему есть проблемы с вывозом мусора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четырех районах Санкт-Петербурга по-прежнему плохо вывозят мусор. Это признал вице-губернатор Северной столицы Валерий Пикалев во время пресс-конференции. Чиновник попросил СМИ не искажать информацию, потому что трудности с уборкой отходов остались только в Калининском, Приморском, Выборгском и Невском районах. Ранее в Смольном обещали исправить ситуацию до конца января. Пикалев считает, что «Невский экологический оператор» и подрядчик «Эко Лэнд» не справились с нагрузкой, особенно на севере города.

- Я с уверенностью могу говорить, что количество техники сейчас достаточное. 91% поступающих заявок о плохом вывозе мусора отрабатывают в течение суток. Ситуация под контролем, - отметил вице-губернатор.

По словам Валерия Пикалева, тяжелее всего ситуация с мусором в Калининском районе, поэтому туда в скором времени направят еще с десяток мусоровозов.

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